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В Казани около остановки «Агропарк» вагон сошел с рельсов

09:23, 12.03.2022
В Казани около остановки «Агропарк» вагон сошел с рельсов
Фото: kazantransport.ru (архив)

12 марта около остановки «Агропарк» в Казани трамвайный вагон сошел с рельсов из-за разрыва рельса, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают ответственные службы. Для того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи, все проблемные участки путей обследуют.

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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