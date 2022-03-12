В Казани около остановки «Агропарк» вагон сошел с рельсов

12 марта около остановки «Агропарк» в Казани трамвайный вагон сошел с рельсов из-за разрыва рельса, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают ответственные службы. Для того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи, все проблемные участки путей обследуют.



Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Маргарита Головатенко