В Казани количество сходов трамвайных вагонов сократилось на 55%

В Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Минувшим летом в столице Татарстана провели ремонт аварийных участков трамвайных путей: заменили почти 3 тысячи шпал, установили 45 компенсаторов и 240 путевых тяг. Всего отремонтировали 32 км путей. Также рабочие заменили три стрелочных перевода в трамвайном депо, провели работу по исправлению путей на отрезке Большого Казанского кольца.

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана построили трамвайные линии и контактные сети трамвая и троллейбуса на Вознесенском тракте (по ул. Гвардейской и ул. Минской), наземный пешеходный переход через ул. Хусаина Мавлютова, остановки по улицам Саид-Галеева, Г. Тукая и другим. Осенью в городе заменили 96 электронных табло на всех трамвайных остановках по маршруту №5 и №5а.

В этом году «Метроэлектротранс» планирует провести текущий ремонт петель протяженностью 5,1 км на улицах Гвардейской, Модельной, Халитова и у Речного порта, сообщается на сайте мэрии Казани.



Татьяна Леухина