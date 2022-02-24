Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани количество сходов трамвайных вагонов сократилось на 55%

15:37, 24.02.2022 1
В Казани количество сходов трамвайных вагонов сократилось на 55%
Фото: kazantransport.ru

В Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Минувшим летом в столице Татарстана провели ремонт аварийных участков трамвайных путей: заменили почти 3 тысячи шпал, установили 45 компенсаторов и 240 путевых тяг. Всего отремонтировали 32 км путей. Также рабочие заменили три стрелочных перевода в трамвайном депо, провели работу по исправлению путей на отрезке Большого Казанского кольца.

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана построили трамвайные линии и контактные сети трамвая и троллейбуса на Вознесенском тракте (по ул. Гвардейской и ул. Минской), наземный пешеходный переход через ул. Хусаина Мавлютова, остановки по улицам Саид-Галеева, Г. Тукая и другим. Осенью в городе заменили 96 электронных табло на всех трамвайных остановках по маршруту №5 и №5а.

В этом году «Метроэлектротранс» планирует провести текущий ремонт петель протяженностью 5,1 км на улицах Гвардейской, Модельной, Халитова и у Речного порта, сообщается на сайте мэрии Казани.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Да-да, вероятность схода трамвая в Казани 50%. Или сойдет или не сойдет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также