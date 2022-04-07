Приговор по «делу КАИ»: казанский суд сократил ущерб до 66,5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани продолжится оглашение приговора по делу о госконтракте КАИ на 95 млн рублей. Главным итогом вчерашнего заседания стало снижение суммы ущерба по эпизоду мошенничества — суд сократил его почти в полтора раза, передает журналист «Реального времени».



Следователи ГСУ МВД Татарстана и прокуроры обвиняли трех подсудимых хищении всех 95 млн рублей, полученных в 2011—2013 годах КНИТУ-КАИ им. Туполева от Минобрнауки РФ по контракту на разработку технологии и оборудования для производства суперпрочной древесно-пластиковой доски с использованием наноструктурных добавок.

Однако в приговоре суд указал в качестве доказанной сумму в 66 млн 462 тысячи рублей. В частности, из ранее заявленного ущерба были исключены зарплата и надбавки сотрудников КНИТУ-КАИ, привлеченных к участию в проекте, а еще размер уплаченных налогов и страховых платежей. При этом 11,8 млн рублей на зарплату трудоустроенных в КАИ сотрудников «Нур-теха» были выплачены необоснованно, указал председательствующий по делу судья Наиль Камалетдинов.

Согласно приговору, обвиняемые по делу осознавали, что реальной возможности выполнить условия контракта у них нет, потому занялись приисканием подходящего оборудования и сходу нашли нужное — в Малайзии. Правда, его цена превышала стоимость госконтракта, поэтому поиски аналога продолжились и привели в Китай.

Напомним, вину не признают все трое подсудимых — экс-проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев, выпускник КАИ и директор фирмы-соисполнителя госконтракта ООО «Нур-тех» Марат Галеев, а также экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов.



Контракт на 95 млн рублей числится исполненным почти девять лет, претензий заказчики не имеют, но в МВД и прокуратура настаивают: под видом «ноу-хау» Минобрнауки РФ и КАИ получили промышленный комплекс из Китая, а все отчеты о работах по производству технологии и оборудования для выпуска суперпрочной полимерной доски с нанодобавками были фикцией.

Сегодня суд продолжит оглашение приговора.

В прениях сторона обвинения требовала посадки подсудимых на 17 лет, а те просили об оправдании.