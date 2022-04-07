«Признать виновными и освободить»: казанский суд вынес приговор по «делу КАИ»

Фото: realnoevremya.ru (на фото — Марат Галеев с адвокатом)

Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение приговора по «делу КАИ». Трех фигурантов признали виновными в афере с госконтрактом, но двое ушли из суда свободными, сообщили «Реальному времени» адвокаты осужденных.



Так, экс-проректору КНИТУ-КАИ Виктору Гурееву суд назначил 3 года и 9 месяцев колонии общего режима — ровно столько он уже отбыл за время следствия под домашним арестом, в связи с чем был освобожден от наказания. При этом действия Гуреева суд квалифицировал как пособничество афере. А его эпизод о злоупотреблении должностными полномочиями был признан излишне вмененным. В этой части деятеля науки оправдали.

Экс-проректор по развитию и международным связям КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев

В зале суда из стеклянного «аквариума» сегодня выпустили экс-директора ООО «Нур-тех» Марата Галеева. Назначенный судом срок, 6 лет колонии общего режима, он уже пересидел, с учетом нормы о зачете срока — день СИЗО за полтора в колонии общего режима. По эпизоду о злоупотреблении полномочий с выводом активов НПЦ «Нур-тех» на 34 млн рублей Галеева сегодня полностью оправдали.

Под стражей остался лишь осужденный экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов. Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам, посчитав, что именно он был фактическим руководителей фирмы «Нур-тех» — соисполнителя госконтракта.

Экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов

Напомним, следователи ГСУ МВД Татарстана и прокуроры обвиняли трех подсудимых в хищении всех 95 млн рублей, полученных в 2011—2013 годах КНИТУ-КАИ им. Туполева от Минобрнауки РФ по контракту на разработку технологии и оборудования для производства суперпрочной древесно-пластиковой доски с использованием наноструктурных добавок.

Подсудимые аферу отрицали, но райсуд счел их вину доказанной. Однако сократил ущерб вуза до почти 66,5 млн рублей.