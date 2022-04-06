Житель Альметьевска предстанет перед судом за нападение на двух подростков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 19-летнего жителя Альметьевска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта этого года молодой человек находился в нетрезвом виде и на проспекте Тукая встретил двух 16-летних подростков. Обвиняемый вступил с ними в конфликт, а затем нанес одному из них два удара ножом и отобрал мобильный телефон. У второго потерпевшего злоумышленник также стал требовать телефон. Остановил молодого человека его знакомый.

Фото: Максим Платонов

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Вчера стало известно, что в республике перед судом предстанут обвиняемые в разбойном нападении на частный дом. По версии следствия, злоумышленники угрожали хозяйке дома электрошокером и физической расправой, похитили у нее деньги, часы, ювелирные изделия, ноутбук и другое имущество. Общую сумму ущерба оценили в более 3 млн рублей.

Диана Жиленкова