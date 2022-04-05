В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в разбойном нападении на частный дом

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех казанцев. Они обвиняются в разбое («б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, ночью 27 сентября прошлого года двое фигурантов дела незаконно проникли в частный дом в поселке Троицком Лаишевского района. Они угрожали хозяйке дома электрошокером и физической расправой, похитили у нее деньги, часы, ювелирные изделия, ноутбук и другое имущество. Общая сумма ущерба — более 3 млн рублей.

Фото: прокуратура РТ

По версии следствия, это преступление было совершено по предварительному сговору с третьим соучастником, который хорошо знал хозяев дома. Для создания себе алиби в момент совершения преступления он находился у себя в квартире в Казани.

Двое фигурантов дела вину частично признали, третий соучастник свою причастность отрицал. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время уголовное дело направят в Лаишевский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Татьяна Леухина