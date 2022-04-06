Песков: в России нет оснований для реального дефолта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта в стране нет, он может быть создан Западом только искусственно. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка исполнить поручения в валюте. В ведомстве отметили, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем когда России вернут доступ к замороженным счетам.

Максим Кокунин