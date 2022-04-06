Минфин России впервые выплатил обязательства по еврооблигациям в рублях

Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка исполнить поручения в валюте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Иностранный банк отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям в 2022 году и на выплату купона по евробондам в 2042 году. В ведомстве отметили, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем когда России вернут доступ к замороженным счетам.

— 4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года в соответствии с указом президента РФ от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов, — подчеркнули в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru

29 марта в Минфине рассказали об исполнении обязательств по выплате купона по евробондам на сумму $102 млн со сроком погашения в 2035 году. Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов получил накануне Национальный расчетный депозитарий. Отмечается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Максим Кокунин