Рассмотрение апелляции на приговор Роберту Мусину продолжат 13 апреля

Фото: Карина Аброськина

В Верховном суде Татарстана прошли прения по рассмотрению апелляции на приговор экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Рассмотрение будет продолжено 13 апреля, передает корреспондент «Реального времени».

На прошлом заседании Роберт Мусин сообщил — он полностью не согласен с приговором суда в части его осуждения по эпизоду зачетной сделки на 2,7 млрд рублей между ТФБ и «Бинбанком». По остальным эпизодам осужденный не согласен с квалификацией, настаивая на той позиции, которую защита высказывала еще на прениях в Вахитовском суде. Тогда адвокат Алексей Клюкин и его клиент предлагали суду оценивать деяния по более мягким статьям УК РФ — фальсификация финансовой отчетности, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации без причинения тяжкого ущерба.

Сегодня адвокат Мусина Алексей Клюкин попросил переквалифицировать действия экс-банкира по четырем эпизодам на более мягкие статья УК и освободить от наказания за истечением сроков давности. Сам Мусин не стал выступать и поддержал его доводы по видеосвязи, поскольку находится в СИЗО.

Фото: Ирина Плотникова

Близких Мусина на заседании, как и в прошлый раз, не было. Интересы супруги и дочери, а именно снятие ареста на имущество, защищали их представители. Адвокат Аиды Гилязовой, дочери Мусина, обозначил, что восемь объектов недвижимости и участков девушка нажила вместе с мужем. То есть имущество никак не касается бюджета отца.

Оспорил арест недвижимости и адвокат жены Мусина: «Это имущество ее, приобретенное задолго до совершенных деяний».



Напомним, в сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. Сторона обвинения приговор оспаривать не стала.

В феврале Мусин был арестован по новому делу «Татфондбанка» после предъявления обвинения в злоупотреблении с ущербом на 19 млрд рублей. Расследование второго дела началось еще в мае 2020-го.

Карина Аброськина