В Венгрии рассматривают вопрос об оплате поставок газа из России в рублях

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна прорабатывает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия должна будет выполнить свое первое платежное поручение перед российской компанией «Газпром» в конце мая. Сейчас прорабатываются детали технического решения. Министр отметил, что венгерское энергоснабжение безопасно и останется таковым.

Сийярто также рассказал, что договор о поставках газа двусторонний. Он заключался только между Венгрией и Россией и поэтому не зависит от общего решения Евросоюза относительно покупки российского газа.

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31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. На днях стало известно, что латвийская компания Latvijas Gāze изучает возможность такой оплаты газа. Также в Словакии допустили возможность оплачивать газовые поставки в рублях.



Дарья Акимова