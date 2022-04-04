Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze изучает возможность оплаты российского газа в рублях, сообщает ТАСС.



Как отметили в компании, порядок расчета в рублях формально не нарушает санкционный режим, а потому возможен:

— Сейчас Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна, — сказано в заявлении.

Отмечается, что в хранилищах достаточно природного газа, чтобы можно было выполнить обязательства перед потребителями.

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то необходимо это делать.

Маргарита Головатенко