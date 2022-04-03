В Словакии допустили возможность оплачивать поставки российского газа в рублях
Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то необходимо это делать. Об этом заявил глава Минэкономики страны Рихард Сулик.
Он отметил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Страна поддерживает диверсификацию поставок голубого топлива, но считает, что для этого необходимо несколько лет, пишет «РИА Новости».
Вчера председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс заявил, что с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из России. Вчера министерство энергетики Литвы сообщило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа.
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