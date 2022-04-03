В Словакии допустили возможность оплачивать поставки российского газа в рублях

Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то необходимо это делать. Об этом заявил глава Минэкономики страны Рихард Сулик.

Он отметил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Страна поддерживает диверсификацию поставок голубого топлива, но считает, что для этого необходимо несколько лет, пишет «РИА Новости».

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Вчера председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс заявил, что с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из России. Вчера министерство энергетики Литвы сообщило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа.



Татьяна Леухина