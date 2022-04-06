В Казани задержали москвича, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков

В Казани полиция при патрулировании Приволжского района задержала 27-летнего жителя Москвы, которого подозревают в причастности к незаконному сбыту наркотиков, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.



Во время личного досмотра в присутствии понятых у задержанного в правом кармане куртки обнаружили 15 свертков с неизвестным веществом, обернутых в желтую изоленту. Дальнейшая экспертиза показала, что это — мефедрон, масса наркотика составила 28,6 грамма. Задержанный сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: realnoevremya.ru

В Бугульме сотрудники полиции недавно пресекли деятельность наркопритона. Оперативники отдела наркоконтроля Бугульмы выяснили, что 37-летний ранее судимый мужчина, хозяин одной из квартир дома №42 по улице Нефтяников, систематически предоставлял ее для потребления наркотиков.

Маргарита Головатенко