В Бугульме полицейские ликвидировали наркопритон

В Бугульме сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Бугульминскому району Татарстана.

Оперативники отдела наркоконтроля Бугульмы выяснили, что 37-летний, ранее судимый мужчина, хозяин одной из квартир дома №42 по улице Нефтяников, систематически предоставлял ее для потребления наркотиков. При осмотре квартиры полицейские обнаружили и изъяли посуду со следами наркотических веществ.

По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Содержание притона для потребления наркотических средств». За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в Казани задержали семейную пару, подозреваемую в распространении наркотиков. Супруги хранили запрещенные вещества в гаражном боксе в одном из гаражно-строительных кооперативов города. Там полицейские обнаружили и изъяли 441,57 грамма мефедрона и 19,3 грамма наркотика синтетического происхождения.

Дарья Акимова