С начала 2022 года с помощью камер видеонаблюдения в Татарстане раскрыли 502 преступления

Фото: Максим Платонов

За три месяца 2022 года в Татарстане с помощью камер видеонаблюдения раскрыли 502 преступления и пресекли 1 745 правонарушений. Об этом рассказал министр внутренних дел по республике Артем Хохорин.

Он отметил, что видеонаблюдение играет важную роль в обеспечении безопасности граждан.

— Нет сомнений, что актуальность и востребованность системы видеонаблюдения подтверждается практически ежедневно, — сказал он.

Также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин добавил, что на сегодняшний день в республике функционирует более 67 тысяч камер, которые были установлены в рамках правоохранительного сегмента «Безопасный город».

Проект реализуется по пяти направлениям: камеры в общественных местах (улицы, парки, скверы), в многоквартирных жилых домах, на объектах транспортной инфраструктуры (ж/д и автовокзалы, крупные перекрестки), в социальных учреждениях (школы, детские сады, объекты спорта), на коммерческих объектах (магазины и торговые центры), сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Благодаря видеокамерам в Татарстане за 2020 год удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений. Всего на тот момент в республике общественный порядок контролировали около 64 тыс. видеокамер. В 2021 году в общественных зонах была установлена еще 1 тыс. камер, в которых появилась технология искусственного интеллекта.

Максим Кокунин