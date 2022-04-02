В МИД Китая сообщили, что страна не является стороной украинского кризиса

Кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами, в том числе с Россией. Об этом сообщил глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун.

По его словам, страна не является стороной украинского кризиса. Запросы о том, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Киева, в Китай не поступали. Ван Лутун добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.

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Последствия этих ограничительных мер могут затронуть весь мир, в том числе поставить под угрозу производственные цепочки, глобализацию и экономический порядок, который был установлен после Второй мировой войны, передает ТАСС.



Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе. Он отметил, что мировому сообществу необходимо поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь.



Диана Жиленкова