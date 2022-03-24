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Запрет на полеты на юге России продлен до 1 апреля

08:56, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Запрет на полеты на юге России продлен до 1 апреля
Фото: realnoevremya.ru

В России продлили ограничения на полеты на юг страны до 1 апреля 2022 года, сообщили в Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлен до 1 апреля 03.45.

Перевозчикам рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, указывает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Эта мера продлевалась до 26 марта.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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