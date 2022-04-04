ВС России предложили националистам из Мариуполя сложить оружие и выйти из города на подконтрольные Киеву территории

Фото: скриншот видео Минобороны России

ВС России предложило украинским военным, националистам и иностранным наемникам, засевшим в Мариуполе, сложить оружие и покинуть город по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сложившим оружие сохранят жизнь. Боевые действия предлагается прекратить с 6:00 5 апреля. Фактическое начало действия «режима тишины» — 09:30 (мск). Коридор на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всей линии соприкосновения, передает «РИА Новости».

По данным военного ведомства, националисты сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и сами пытаются покинуть город по гуманитарным коридорам.



Фото: vk.com/dnr_online_su

Российская сторона вновь 5 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя для спасения иностранцев и мирных жителей. РФ готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации.

Сегодня, 4 апреля, Россия открывала коридор из Мариуполя в Бердянск по инициативе Турции. Вчера Минобороны РФ сообщало, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции, в рамках которых планировалось эвакуировать мирных граждан и иностранцев.



Татьяна Леухина