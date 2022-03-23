В Татарстане в этом году паводок может пройти по напряженному сценарию

В этом году паводок в Татарстане может пройти по напряженному сценарию, сообщили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.



В связи с этим муниципальным районам республики рекомендовали перейти в режим повышенной готовности с сегодняшнего дня. В случае начала подтоплений рекомендовано перейти в режим чрезвычайной ситуации.

При неблагоприятном развитии весеннего половодья по нашему прогнозу в зону подтопления, возможно, могут попасть более 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов, ряд социально значимых объектов и объектов экономики.

С первых дней марта из казанских поселков вывозят снег. На базе подрядных организаций и управляющих компаний созданы оперативные бригады. Каждая из них обеспечена откачивающей техникой, деревянными трапами и мешками с песком.

Самый большой паводок ожидается в Вахитовском и Приволжском районах, где в зону подтопления попадают более 600 домов — в поселках Борисково, Мирном, Аметьево, Петровском, Калининском, Старые Горки, Первомайском, Отары, Кукушкино, Салмачи и Плодопитомник.

Маргарита Головатенко