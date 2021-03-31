На реках в Татарстане военные проведут подрыв льда

На десяти реках в Татарстане военные инженеры с 5 по 9 апреля проведут подрывы льда для защиты населенных пунктов от паводка.

Работы по взрыву льда пройдут на реках Свияга, Улема, Кубня, Бирля, Шошма, Красная, Сулица, Вятка, Кугуборка и Кушкетка. Их выполнит подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища. Также закладки будут выполнены вблизи населенных пунктов в Апастовском, Кайбицком, Зеленодольском, Арском, Верхнеуслонском, Кукморском и Высокогорском районах, передает «Интерфакс».

Фото: mindortrans.rt

Региональные власти и территориальные органы МЧС России обеспечат работу военных на местах. В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений.

Вчера синоптики предупредили татарстанцев, что в связи с началом активного таяния снегов на фоне установления положительных дневных и ночных температур возникает возможность скопления талой воды на низменных территориях. 30 марта отметка горизонта воды Куйбышевского водохранилища у Казани составила 50,55 мБС, что ниже на 278 см отметки 2020 года и выше среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 114 см. Отметка горизонта воды Нижнекамского водохранилища на сегодняшний день составляет 63,12 мБС, что ниже отметки прошлого года на 27 см и ниже среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 47 см.



Татьяна Леухина