Мария Полякова из «Синтеза»: «Карьера тренера мною никак не рассматривается»

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

В столице Татарстана проходят тренировки сборной России по прыжкам в воду. Одна из сильнейших спортсменок страны и представительница СК ВВС «Синтез» Мария Полякова рассказала об особенностях подготовки спортсменов, специализирующихся на прыжках с трамплина.



— У женщин в метровом трамплине достаточно легкая программа. Очень важна высота, красота, легкость и точность исполнения элементов. На трехметровом трамплине сложность выше, и там важна вертикаль и погашенный вход в воду, — рассказала Полякова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Она отметила, что в настоящее время выступает с еще одним спортсменом «Синтеза» Никитой Шлейхером. Также Полякова выразила сожаление в связи с отсутствием возможности выступать на международных турнирах.

— Но сейчас наша федерация активно работает, чтобы найти нам альтернативные соревнования. Кстати, что касается будущего, то могу сказать — карьера тренера мною никак не рассматривается, — передает слова спортсменки спортивное радио «Движение».

В феврале Полякова завоевала бронзовую медаль во второй день Кубка России по прыжкам в воду. По итогам квалификации спортсменка шла на втором месте, набрав 283,90 балла. В 1/2 финала она стала пятой с результатом 261,25 балла. Затем Полякова поднялась на третью ступень пьедестала почета.



Диана Жиленкова