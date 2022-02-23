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Мария Полякова выиграла бронзу на Кубке России по прыжкам в воду

19:59, 23.02.2022
Мария Полякова выиграла бронзу на Кубке России по прыжкам в воду
Фото: instagram.com/sintez_kazan

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова завоевала бронзовую медаль во второй день Кубка России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

По итогам квалификации спортсменка шла на втором месте, набрав 283,90 балла. В 1/2 финала она стала пятой с результатом 261,25 балла. Занять третье место ей помог отлично выполненный 107В — из передней стойки 3,5 оборота вперед. За него она получила 68,20 балла.

Таким образом, Полякова поднялась на третью ступень пьедестала почета в прыжках с трехметрового трамплина среди женщин. Соревнования начались вчера и завершатся 27 февраля в Саратове.

Накануне еще один спортсмен СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду. В финале ему удалось продемонстрировать лучший результат дня — 472,1 балла.

Дарья Акимова
СпортВодные виды спорта Татарстан

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