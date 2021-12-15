Британская газета Financial Times назвала Илона Маска человеком года

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь завоевал титул «Человека года», но уже по версии британской газеты Financial Times. Как заявили в издании, бизнесмен радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию, что повлечет за собой серьезные последствия для властей, инвесторов и климата.

«На протяжении длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично глупцами и обманщиками. Они говорили, что электрокары не будут работать», — поделился Маск в интервью газете.

Фото: flickr.com

Как отметил бизнесмен, решение о создании Tesla было принято не ради прибыли, а для того, чтобы продемонстрировать возможность такого производства, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад человеком года назвал Илона Маска и журнал Time. Как рассказал главный редактор издания Эдвард Фельзенталь, Маск обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами.

Диана Жиленкова