В «Вечернем Урганте» обсудили новость о челнинских полицейских, которые завели дело против Моргенштерна

Фото: скриншот видео

В обзор новостей программы «Вечерний Ургант» попала новость о том, что полиция Набережных Челнов завела дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков. Правоохранители считают, что источником пропаганды запрещенных веществ является татуировка на теле артиста.

— А это не тот отдел, который хотел арестовать Канаду, когда увидел их флаг? — поинтересовался соведущий Дмитрий Хрусталев.

А ведущий Иван Ургант призвал сотрудников полиции более детально изучить татуировки Моргенштерна.

— Если внимательно вглядеться в этот ботанический сад, то может оказаться, что за ананасом прячется Сталин, — пошутил Ургант.

Информация о том, что челнинские полицейские завели дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков, попала в СМИ вчера. Так, специалисты провели комплексную лингво-ботаническую экспертизу. Согласно ее заключению, по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю.

Сам же исполнитель поделился, что эту татуировку сделал пять лет назад и по логике тех, кто изучал изображение, он мог возить наркотики через границы. Моргенштерн отметил, что полицейские подняли ему настроение.

А в ноябре в обзор новостей программы «Вечерний Ургант» попала тема о первом дне действия QR-кодов на транспорте в Казани.

— У всех день прошел хорошо, только если вы не живете в Казани и у вас нет QR-кода, — рассказал тогда Ургант.

Телеведущий также пошутил о том, что чиновники не учли других возможных способов передвижения горожан. Например, можно было использовать «собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы».

Диана Жиленкова