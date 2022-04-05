В марте в Татарстане количество активных резюме ИТ-специалистов выросло на 19,5%

В марте этого года в Татарстане количество активных резюме ИТ-специалистов увеличилось на 19,5% по сравнению с февралем текущего года. Это представители одной из профобластей, где наблюдается наибольшая активность. Такие данные приводит служба исследований портала по поиску работы hh.ru.

Активность также больше всего выросла среди специалистов сферы «инсталляция и сервис» — на 23,4%, административного персонала — на 18,9%, и начинающих специалистов — на 18,3%. При этом в области «консультирование» активных соискателей стало меньше на 19,9%, в сфере «банки, инвестиции, лизинг» — на 12,9%, «добыча сырья» — на 18,8%. В целом за месяц число активных резюме в республике выросло на 10,7%.

Активных вакансий в Татарстане стало меньше на 16,2%. Больше всего это коснулось сфер «страхование» (-48,1%), «банки, инвестиции, лизинг» (-31,5%), «управление персоналом, тренинги» (-31%), «маркетинг, реклама, PR» (-30,1%) и «автомобильный бизнес» (-30%).

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Татарстане количество активных резюме выросло на 3%. Наибольшим спросом в республике пользовались профессии в области «ИТ, интернет, телеком» (+17% резюме к февралю 2021 года).

Дарья Акимова