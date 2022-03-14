В Татарстане количество активных резюме в феврале этого года выросло на 3%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане количество активных резюме в феврале 2022 года на 3% превысило показатели этого же месяца в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Наибольшим спросом в республике пользуются профессии в области «ИТ, интернет, телеком» (+17% резюме к февралю 2021 года). Реже всего люди ищут работу в «Автомобильном бизнесе» (-49%).

Кроме того, работу стали чаще искать специалисты по закупкам (+14%), работники сферы маркетинга, рекламы, PR (+12%), административный персонал (+11%), а также представители сферы строительства, недвижимости (+5%). Падение интереса отмечается в сфере добычи сырья — на 47%, в индустрии развлечений, искусства, массмедиа — на 45%, в банковской сфере — также на 45%.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года количество вакансий в Татарстане выросло на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. Спрос на персонал в республике растет быстрее, чем по России в целом. Количество вакансий в России увеличилось к прошлому году лишь на 26%.



Максим Кокунин