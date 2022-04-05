Президент Южной Осетии рассказал о подготовке к референдуму о вхождении в состав России

Власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России, сообщил в интервью «РИА Новости» глава республики Анатолий Бибилов.



По его словам, после ответа Верховного суда начнется подготовка, после чего власти назначат дату референдума. Глава Южной Осетии заявил, что «определенные юридические шаги» «прорабатываются и фактически проработаны».

— <…> решение этих юридических вопросов, конечно, абсолютно должно быть связано с международным правом. Конечно, эти шаги в ближайшее время мы сделаем и уже дадим такое четкое понимание недвусмысленности и серьезности намерений республики Южная Осетия войти в состав Российской Федерации, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Бибилов заявлял, что Южная Осетия в случае вхождения в состав России намерена объединиться с Северной Осетией. Сейчас он отметил, что объединять Осетии не будут, поскольку это не позволяет законодательство.

Президент республики заявил о намерении войти в состав России в конце марта. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщал, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне.

В США заявили, что не будут признавать референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России.

Маргарита Головатенко