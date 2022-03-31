Южная Осетия в случае вхождения в состав России намерена объединиться с Северной Осетией

Южная Осетия в случае вхождения в состав России намерена объединиться с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.



— Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо, — приводит ТАСС слова Бибилова.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. Сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав страны государств в качестве субъектов. Для этого нужно, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум.

Сегодня первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий проинформировал, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне.

Маргарита Головатенко