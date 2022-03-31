В Госдепартаменте США заявили, что не признают референдум в Южной Осетии

США не будут признавать референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

— Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории, — приводит ТАСС его слова.

Вчера президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщал, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае — июне.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не предпринимают мер после заявлений Южной Осетии. Билалов отмечал, что республика в случае вхождения в состав России намерена объединиться с Северной Осетией.



Татьяна Леухина