CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, чтобы не допустить эскалации с Россией

В марте США провели испытание гиперзвуковой ракеты. Это сделали тайно, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.



По данным источника телекомпании, США провели испытания ракеты, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» Управления перспективных исследований министерства обороны США.

Ракету запустили над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она прошла расстояние более 480 км на высоте более 19 тысяч метров. Максимальная скорость полета ракеты как минимум в пять раз превышала скорость звука.

«США ведут себя осторожно, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой <…> Из этих же соображений американские чиновники две недели молчали о последнем испытании гиперзвуковой ракеты», — сказал источник.

Фото: pixabay.com

В марте Россия успешно применила гиперзвуковую ракету «Кинжал». Китайское издание Sina назвало ее «пощечиной» НАТО. «Реальное время» публиковало реакцию мировых СМИ на применение российских «Кинжалов».

Маргарита Головатенко