В Китае назвали применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «пощечиной» НАТО

Россия успешно применила гиперзвуковую ракету «Кинжал», что стало «пощечиной» Североатлантическому альянсу, сообщило китайское издание Sina.



В издании отметили, что НАТО до этого ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала», и поэтому им, как и западным СМИ, сейчас «нечего сказать»:

— Боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО, — приводит выдержку из материала китайского издания RT.

Отмечается, что Украина и НАТО стали бы немедленно заявлять о низкой эффективности «Кинжала» в случае его неудачного пуска.

«Реальное время» публиковало реакцию мировых СМИ на применение российских «Кинжалов».

Маргарита Головатенко