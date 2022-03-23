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В Китае назвали применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «пощечиной» НАТО

06:47, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Китае назвали применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «пощечиной» НАТО
Фото: pixabay.com

Россия успешно применила гиперзвуковую ракету «Кинжал», что стало «пощечиной» Североатлантическому альянсу, сообщило китайское издание Sina.

В издании отметили, что НАТО до этого ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала», и поэтому им, как и западным СМИ, сейчас «нечего сказать»:

— Боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО, — приводит выдержку из материала китайского издания RT.

Отмечается, что Украина и НАТО стали бы немедленно заявлять о низкой эффективности «Кинжала» в случае его неудачного пуска.

«Реальное время» публиковало реакцию мировых СМИ на применение российских «Кинжалов».

Маргарита Головатенко
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