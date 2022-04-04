Небензя: украинские власти признали, что рассматривают геноцид в качестве возможной меры

Власти Украины по сути признали, что рассматривают геноцид в качестве возможной меры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи намекнул, что «этот инцидент оправдывает нецивилизованный ответ», тем самым он подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны.

— На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них, — приводит ТАСС его слова.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Небензя заявил, что провокация в Буче — постановка. Сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в украинском городе, нет.



Министерство обороны РФ вчера назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины. Генпрокуратура России уже сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буче.



Татьяна Леухина