Россия по инициативе Турции откроет коридор из Мариуполя в Бердянск

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Россия завтра, 4 апреля, откроет коридор из Мариуполя в Бердянск по инициативе Турции. Об этом сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российская сторона готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права. Также РФ просит Турцию добиться от Киева соблюдения режима прекращения огня, пишет ТАСС.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Российское военное ведомство сообщило, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции, в рамках которых планировалось эвакуировать мирных граждан и иностранцев. Режим тишины до сих пор не обеспечен, заявили в ведомстве.

3 апреля ночью Минобороны сообщило, что по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому коллеге Владимиру Путину окажет полное содействие в эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у боевиков нацбатальонов в Мариуполе. 1 апреля из Мариуполя открывали гумкоридор по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому президенту Владимиру Путину.



Татьяна Леухина