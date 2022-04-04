Минцифры России предложило отменить штраф за продажу техники без предустановленного отечественного ПО

Минцифры России предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В России предлагается ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом за производителями техники сохранится обязательство по предустановке российского ПО, пишет ТАСС.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Для должностных лиц штраф составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.



В Минцифры РФ объяснили, что на устройстве во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Там пользователю предложат выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую.

