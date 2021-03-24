Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Законопроектом устанавливается ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Фото: duma.gov.ru

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Госдума в третьем чтении приняла этот законопроект в прошлый вторник.



В России с 1 июля производители гаджетов начнут предустанавливать на браузеры в устройствах отечественный поисковик. О каком именно поисковике идет речь, станет известно позднее. В Минцифры РФ объясняли, что на устройстве во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Пользователь сможет выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую. Также владелец гаджета в любой момент может изменить выбор.



Татьяна Леухина