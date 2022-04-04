В Госдуму внесли законопроект о наказании за исполнение санкций в России

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций. Об этом пишет «РИА Новости».

Проект предлагает дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Действия, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций, будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, что ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под санкциями, из-за страха самим оказаться под ограничительными мерами, передает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Ранее Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о действующих за рубежом государственных органах России. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.

О внесении в нижнюю палату парламента поправок в Уголовный кодекс сообщал вчера председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



Татьяна Леухина