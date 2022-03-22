Госдума приняла еще один «закон о фейках»: до 15 лет и штраф до 5 млн рублей

Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых государственных органах РФ, действующих за рубежом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Уголовная ответственность устанавливается за публичное распространение фейков об исполнении государственными органами РФ полномочий за границей «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» под видом достоверных сообщений. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.

За совершение этого же преступления с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей либо от пяти до 10 лет лишения свободы. Если деяние повлекло тяжкие последствия, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Максим Платонов

За публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» устанавливается административная ответственность. Гражданам могут назначить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч, юрлицам — от 300 до 500 тысяч.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.



Татьяна Демина