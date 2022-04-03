В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций
В понедельник в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
— Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой, — написал Клишас в своем телеграм-канале.
Против России ввел ограничительные меры ряд стран. Например, в пятницу в санкционный список США вошли еще 120 организаций из России и Белоруссии. А на прошлой неделе американские власти ввели санкции против 328 депутатов Госдумы.
Недавно Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о действующих за рубежом государственных органах России. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.
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