В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций

В понедельник в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой, — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Фото: wikipedia.org

Против России ввел ограничительные меры ряд стран. Например, в пятницу в санкционный список США вошли еще 120 организаций из России и Белоруссии. А на прошлой неделе американские власти ввели санкции против 328 депутатов Госдумы.

Недавно Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о действующих за рубежом государственных органах России. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.

Диана Жиленкова