В Татарстане 5 апреля ожидается метель, сильный ветер и снег

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане сегодня вечером и ночью и утром во вторник, 5 апреля, ожидается существенное ухудшение погоды — сильный снег и ветер, метель и снежные заносы на дорогах. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, с вечера понедельника и до утра вторника в Татарстане, в том числе и Казани, пройдет сильный снег, местами мокрый. При метели и осадках видимость ухудшится до 500—1000 метров.

На дорогах ожидается сильная гололедица и снежная каша. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, сегодня вечером и до завтрашнего утра в республике прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. На востоке и юге Татарстана они могут усиливаться до 24 м/с.

Напомним, на понедельник в Татарстане синоптики спрогнозировали сильный снег, в том числе мокрый, и дождь, кратковременную метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, гололед. В западных районах республики возможно образование снежных заносов.



Татьяна Демина