В Татарстане предприятие оштрафовали за загрязнение ручья на 210 тысяч рублей
В Актанышском районе предприятие МУП «Коммунсервис» оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства, сообщили в Минэкологии РТ.
Сотрудники министерства выявили превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в ручей. Еще на предприятии нарушались правила эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Предприятие не выполнило обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В отношении юрлица составлены протоколы об административном правонарушении с применением программного комплекса «Эконадзор». Было выписано представление об устранении причин, способствовавших совершению административного правонарушения.
Ранее МУП «Коммунсервис» оштрафовали из-за несвоевременного предоставления информации СМИ на 5 тысяч рублей. В отношении и.о. директора МУП «Коммунсервис» возбудили дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении информации.
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