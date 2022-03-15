В Татарстане предприятие оштрафовали за загрязнение ручья на 210 тысяч рублей

В Актанышском районе предприятие МУП «Коммунсервис» оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства, сообщили в Минэкологии РТ.



Сотрудники министерства выявили превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в ручей. Еще на предприятии нарушались правила эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Предприятие не выполнило обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В отношении юрлица составлены протоколы об административном правонарушении с применением программного комплекса «Эконадзор». Было выписано представление об устранении причин, способствовавших совершению административного правонарушения.

Ранее МУП «Коммунсервис» оштрафовали из-за несвоевременного предоставления информации СМИ на 5 тысяч рублей. В отношении и.о. директора МУП «Коммунсервис» возбудили дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении информации.

Маргарита Головатенко