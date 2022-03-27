Сергей Иванов: в майские праздники в Татарстане ожидается пиковая загрузка всех гостиниц

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что в майские праздники в республике ожидается пиковая загрузка всех гостиниц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Иванова, в прошлом году в этот период также была заполняемость отелей на 100%. В нынешнем году планируется то же самое. Однако он отметил, что в 2021 году майские праздники были удлинены, россияне отдыхали с 1 по 10 мая. В 2022 году все отдыхают два раза по три дня. Из-за этого поток туристов может быть меньше.

Помимо этого, Иванов рассказал, что в 2022 году в Татарстане появятся порядка 15 глэмпингов. В настоящее время на территории республики работает 14 подобных объектов.

Фото: Максим Платонов (архив)

15 марта корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры республики в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Они совместно планируют развивать пять туристических кластеров: «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария».

Дарья Акимова