Верховный суд поддержал поправки о введении наказания за исполнение антироссийских санкций

Верховный суд России поддержал поправки о введении уголовного наказания за исполнение санкций на территории страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.



«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — приводит его сообщение RT.

Ранее Клишас сообщал, что депутаты и сенаторы внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ.

realnoevremya.ru

Против России ввели ограничительные меры ряд стран. Например, в пятницу в санкционный список США вошли еще 120 организаций из России и Белоруссии. А на прошлой неделе американские власти ввели санкции против 328 депутатов Госдумы.

Недавно Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о действующих за рубежом государственных органах России. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей штрафа либо до 3 лет лишения свободы.

Маргарита Головатенко