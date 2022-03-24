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США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы

16:32, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы
Фото: duma.gov.ru

США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попала Госдума, в том числе 328 депутатов.

Кроме того, новые американские санкции распространяются на главу Сбербанка Германа Грефа, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ее главу Бориса Обносова и связанные с компанией предприятия.

Фото: pixabay.com

Помимо этого, ограничительные меры введены против яхты российского предпринимателя Геннадия Тимченко «Лена», передает «РИА Новости».

Недавно США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, которые были задействованы в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в санкционный список попали жена и взрослые дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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