США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы

США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попала Госдума, в том числе 328 депутатов.

Кроме того, новые американские санкции распространяются на главу Сбербанка Германа Грефа, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ее главу Бориса Обносова и связанные с компанией предприятия.



Фото: pixabay.com

Помимо этого, ограничительные меры введены против яхты российского предпринимателя Геннадия Тимченко «Лена», передает «РИА Новости».

Недавно США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, которые были задействованы в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в санкционный список попали жена и взрослые дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Диана Жиленкова