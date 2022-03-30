Путин и Шольц договорились, что эксперты России и ФРГ обсудят поставку газа в рублях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Они договорились, что переход на оплату российского газа в рублях дополнительно обсудят немецкие и российские эксперты. Путин отметил, что решение по оплате газа в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий.

Фото: kremlin.ru

Изменение порядка расчетов связано с заморозкой валютных резервов Банка России. Также Путин и Шольц обсудили ход прошедших накануне российско-украинских переговоров, пишет ТАСС.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, она защищает свои интересы. Он выразил надежду, что на Западе изменят свое решение и используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение для выхода из сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня уточнил, что оплата за газ в рублях будет приниматься не с завтрашнего дня. Он подчеркнул, что оплата и поставки — растянутый по времени процесс.



Татьяна Леухина