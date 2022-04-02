Следком возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дела возбудили по статье «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» (ч. 1 ст. 356 УК РФ), передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Следкома, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели артиллерийские и минометные обстрелы в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР. Погибли мирные граждане, оказались повреждены дома и хозяйственные строения.

Сегодня утром ведомство сообщило, что завело два уголовных дела по обстрелам Донбасса, которые совершены с 31 марта по 1 апреля.

Татьяна Леухина