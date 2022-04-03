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В НАТО считают, что конфликт на Украине далек от завершения

16:34, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В НАТО считают, что конфликт на Украине далек от завершения
Фото: ru.wikipedia.org

НАТО считает, что конфликт на Украине далек от завершения. Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ.

— По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться, — приводит ТАСС его слова.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Джоанэ отметил, что на предстоящем в Мадриде саммите альянса «будут приняты решения со стратегическими последствиями для постоянного, прочного и сбалансированного присутствия НАТО на восточном фланге».

В минувший вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — спасение Луганской и Донецкой народных республик и восстановление их государственности в границах 2014 года. Он напомнил, что спецоперация началась по просьбе о помощи этих двух республик.

Татьяна Леухина
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