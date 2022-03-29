Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Фото: Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, армии Украины нанесен существенный урон, почти уничтожены военно-воздушные силы, военно-морские силы «перестали существовать». Он отметил, что такая обстановка позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Он также сообщил, что российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь. Кроме того, Шойгу добавил, что Россия адекватно отреагирует в случае поставок на Украину самолетов и систем ПВО от НАТО.

Фото: vk.com/dnr_online_su

1 марта министр обороны рассказал, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Он отметил, что армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, поскольку защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача специальной операции на Украине.



Сегодня в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе поселка Клевань Ровненской области Украины.

Также за ночь российской авиацией уничтожены 68 украинских военных объектов, включая три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», средствами противовоздушной обороны ликвидированы три украинских беспилотника в районе Чернобаевки.

Всего с начала специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожены 311 беспилотных летательных аппаратов, 1 738 танков и 181 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.



Максим Кокунин