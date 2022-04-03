Песков: страны развивают расчеты в нацвалютах из-за сомнений в надежности доллара и евро

Фото: Анна Сейтумерова

Многие страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он напомнил, что российские валютные резервы, которые находились в других странах, были арестованы: «Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию».

Пресс-секретарь президента России считает, что процесс «эрозии мировой резервной валюты» был до этого, а нынешняя ситуация привела к его ускорению. Песков отметил, что процесс проработки вариантов взаиморасчетов национальных валют «уже не остановить», и «он пойдет по нарастающей», сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов, сообщал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов. Международные резервы России сократились на $38,8 миллиарда за период с 18 февраля по 25 марта и составили $604,4 миллиарда долларов.

В середине марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что санкционное давление на страну будет продолжаться. Однако, по его словам, она к этому привыкла.

Маргарита Головатенко