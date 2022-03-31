Международные резервы России сократились почти на $39 млрд с 18 февраля

Международные резервы России сократились на $38,8 миллиарда за период с 18 февраля по 25 марта и составили $604,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ЦБ.

Основные факторы сокращения резервов: валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.

Полтора месяца назад объем резервов достигал исторического максимума в $643,2 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Минфине России сообщали, что объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за февраль 2022 года сократился в рублях на 675,16 миллиарда и достиг 12,935 триллиона рублей. Объем ФНБ в долларах сократился на 20 миллиардов, до $154,82 миллиарда.

Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов, сообщал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.



Татьяна Леухина