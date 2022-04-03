За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 600 человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 612 человек в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что эвакуированы в том числе 116 детей. В общей сложности с 5 марта в Безыменное отправили 11 432 человека, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера стало известно, что Вооруженные силы России по просьбе Турции откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранцев.

В пятницу из Мариуполя в Запорожье открыли дополнительный гуманитарный коридор по личным просьбам лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину.



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Диана Жиленкова